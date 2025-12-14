Trondit Labi, vë bast me nënën e tij për Londrimin: Nënën kam me ta dhanë, nëse të lë të flesh
Banorët e BBVK dhe fansat e spektaklit janë tronditur ditët e fundit nga një seri incidentesh që përfshijnë Labin.
Ai, i njohur për karakterin e tij impulsiv dhe reagimet e papritura, është vënë në qendër të vëmendjes pas disa deklaratave kontradiktore dhe momenteve tensionuese brenda shtëpisë.
Incidenti filloi kur një video që po qarkullon gjerësisht në TikTok tregoi Labin duke i thënë Londrimit: “Nënën kam me ta dhanë, nëse të le të flesh”, ndërsa ky i fundit po vallëzonte në oborr me muzikën që ishte lëshuar për lojtarët.
Reagimi i Labit, i drejtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj Londrimit, u shpërnda shpejt në rrjet, duke krijuar një diskutim të madh mes ndjekësve për natyrën e deklaratës.
Pak më vonë, një tjetër video tregoi një situatë të tensionuar mes Labit dhe Bias. Kur ajo i përmendi nënën, Labi iu afrua me zë të lartë dhe i tha: “Mos ma përmend nënën”.
Ky reagim dukshëm në kontrast me fjalët e tij të mëparshme ndaj Londrimit, ka krijuar një kontradiktë të dukshme, duke bërë që fansat të pyesin për qëndrueshmërinë e strategjisë së tij në lojë dhe për karakterin e tij të vërtetë brenda shtëpisë.
Incidentet kanë ndezur komentet në rrjetet sociale, me ndjekës që kanë vënë re kontradiktën dhe kanë diskutuar rreth mënyrës se si Labi po përpiqet të krijojë dinamika dhe tension brenda lojës.
Mbetet të shihet në spektaklin e ardhshëm të Big Brother VIP Kosova nëse ky moment do të diskutohet.