Trofeu i Ligës së Kampionëve ekspozohet në Stamboll Stambolli do të presë sërish finalen e Ligës së Kampionëve pas 18 vitesh. Nga sot në Stamboll ka nisur të ekspozohet trofeu që do t’i jepet ekipit fitues pas ndeshjes finale që do të luhet më 10 qershor. Para ndeshjes finale, në Stamboll u soll trofeu më i madh i Evropës në nivel klubesh. Trofeu…