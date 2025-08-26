Troccaz: KFOR-i është mision kyç në stabilitetin e Kosovës
Komandanti i misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Enrico Barduani, ka pritur të dërguarin special të Francës për Ballkanin Perëndimor, Rene Troccaz, i cili shoqërohej nga ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, në selinë e KFOR-it në Prishtinë.
Sipas njoftimit të KFOR, gjeneralin Barduani ka theksuar angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ata kanë shkëmbyer mendime për zhvillimin aktual në rajon.
Gjatë takimit, Gjeneral Barduani falënderoi Troccaz për kontributin e Francës në KFOR dhe për paqen dhe stabilitetin në rajon.
Ndërkohë, Troccaz ka shkruar në X, se ishte një takim shumë i dobishëm me gjeneral Barduani
“KFOR-i është një strukturë kyçe në stabilitetin e Kosovës. Franca e mbështet atë”, ka shkruar ai.