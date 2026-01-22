Tribunal Special për t’i gjykuar liderët rusë për krimet në Ukrainë, Kallas njofton se BE ka ndarë 10 milionët eurot e para
Bota
Kaja Kallas, shefe e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, informon në rrjetin “X” se BE-ja siguroi 10 milionë eurot e para për një Tribunal të ri Special për të ndjekur penalisht udhëheqësit rusë për rolin e tyre në luftën e Moskës kundër Ukrainës.
Kallas deklaron se “udhëheqësit e Rusisë janë përgjegjës për këtë luftë dhe duhet të mbahen përgjegjës. Nuk mund të ketë pandëshkueshmëri”.
“Është kënaqësi të diskutojmë me @alain_berset dhe të nënshkruajmë kontratën me Këshillin e Evropës”, është shprehur Kallas.
Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.
Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.
A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026