Tri shtetase të Kosovës dënohen në Slloveni për shërbime të paligjshme botoxi

Lajme

15/12/2025 20:44

Tri shtetase të Kosovës u gjobitën dhe u dëbuan nga Sllovenia pasi ofronin shërbime kozmetike, përfshirë Botox dhe mbushës, pa leje. Hetimi zbuloi reklamim të paligjshëm, punë të paautorizuar dhe punësim në të zezë.

Dy nga gratë morën vendim për kthim vullnetar dhe gjobat ishin 800 euro secila, ndërsa e treta u gjobit me 2,000 euro për ndihmën që iu dha të tjerave për qëndrim të paligjshëm. Autoritetet sllovene theksuan se nuk ka kompani apo individ mbi ligjin, veçanërisht kur bëhet fjalë për shëndetin dhe sigurinë publike./Albinfo.ch

