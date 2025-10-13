Tri serialet turke që duhet t’i ndiqni sipas Ilirianës
Këngëtarja e njohur Iliriana Sadriu, ish-gjysmëfinaliste e Big Brother VIP Kosova 2, ka ndarë me ndjekësit e saj tri rekomandime nga serialet më të fundit turke që po bënin bujë në rrjete.
E njohur për pasionin e saj ndaj prodhimeve televizive turke, ajo ka listuar tri projekte që ia kanë tërhequr më së shumti vëmendjen: “Halef”, “Eëref Rüya” dhe “Sahipsizler.”
“Halef” sjell një histori dramatike që përplaset mes traditës dhe modernitetit, ku një mjek i suksesshëm kthehet në vendlindje dhe përballet me sekretet e së kaluarës.
“Eëref Rüya” ndërthur dashurinë dhe intrigën, duke treguar një marrëdhënie të ndaluar midis një ish-të dashuri dhe një gruaje që tashmë ka një jetë të re plot mister.
Ndërsa “Sahipsizler” fokusohet në jetët e të rinjve që përpiqen të mbijetojnë në rrugët e Stambollit, duke prekur tema sociale e emocionale me realizëm të fortë.
Një zgjedhje që tregon qartë shijen e Ilirianës për histori të ndërlikuara, emocione të thella dhe produksione që lënë gjurmë tek publiku./Prive By Liberta Spahiu