Tri rrugë e një pjesë e lagjes “Dardania” mbesin pa ujë, KRU “Prishtina njofton për një “defekt të papritur”

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se disa rrugë në kryqytet do të mbesin pa ujë. KRU “Prishtina” tha se kjo vjen pas një “defekti të papritur”. “Ju njoftojmë se për shkak të një defekti të papritur në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Tirana “do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë deri në…

31/08/2025 17:29

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se disa rrugë në kryqytet do të mbesin pa ujë.

KRU “Prishtina” tha se kjo vjen pas një “defekti të papritur”.

“Ju njoftojmë se për shkak të një defekti të papritur në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Tirana “do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë deri në sanimin e problemit. Pa furnizim me ujë do të mbesin këto rrugë: Rruga” Tirana”; Rruga” Vicianum”; Rruga” Bashkim Fehmiu”; Nje pjesë e lagjes Dardania. Mbeteni të njoftuar!”, njoftoi KRU “Prishtina”.

