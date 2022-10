Tri raste të reja me COVID-19 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar tri raste pozitive me COVID-19. Sipas njoftimit, gjatë kësaj kohe janë shëruar tre persona të infektuar me koronavirus, shkruan lajmi.net. Aktualisht në Kosovë janë 29 raste aktive me COVID-19. /Lajmi.net/