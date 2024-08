Tri raste të dhunës në rajonin e Prishtinës Rajoni i Prishtinës është përballur me raste të shumta të dhunës ndaj femrave. Në raportin 24 orësh janë shënuar tre raste të dhunës në familje. Rastet e ndodhura janë dy në Prishtinë e një në Fushë Kosovë. Njërit të dyshuar në Prishtinë gjatë intervistimit i është sekuestruar edhe pistoleta me leje me 30 fishekë. “Prishtinë…