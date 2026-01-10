Tri raste të dhunës në familje në rajonin e Prishtinës, policia jep detaje
Policia e Kosovës, nëpërmjet raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar se gjatë kësaj kohe, në rajonin e Prishtinës, janë raportuar tri raste të dhunës në familje. Të njëjtat kanë ndodhur në Prishtinë dhe në Lipjan. Raporti: DHUNË NË FAMILJE Prishtinë 09.01.2026 – NN. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka shkaktuar dhunë…
Lajme
Policia e Kosovës, nëpërmjet raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar se gjatë kësaj kohe, në rajonin e Prishtinës, janë raportuar tri raste të dhunës në familje.
Të njëjtat kanë ndodhur në Prishtinë dhe në Lipjan.
Raporti:
DHUNË NË FAMILJE
Prishtinë 09.01.2026 – NN. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka shkaktuar dhunë fizike ndaj bashkëshortes se tij. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Prishtinë 06.01.2026 – 17:58. Është raportuar se viktima femër kosovare, në vazhdimësi ka pësuar dhunë fizike dhe psikike nga bashkëshorti dhe prindi i bashkëshortit të saj. E njëjta ka pranuar tretman mjekësor. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt.
Lipjan 09.01.2026 – 22:40. Është raportuar se viktima femër kosovare dhe vajza e saj, kanë pësuar dhunë psikike dhe fizike nga bashkëshorti i saj, i dyshuari mashkull kosovar. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt.