Tri këngë me mbi një miliardë klikime, Bebe Rexha: Muzika më ka bërë njeri më të mirë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka sjellur një sërë projektesh të sukseshme duke përfshirë edhe bashkëpunime me emra të njohur.

Këngët e saj padyshim kanë numëruar miliarda klikime në kanalin e youtubes, shkruan lajmi.net.

Por përmes një postimi në Instagram ka bërë me dije tri këngët më të suksesshme që tashmë kanë mbi një miliardë klikime.

“In the Name of Love”, “Me, Myself & I” dhe “Meant to Be” janë tri projektet më të suksesshme të këngëtares shqiptare që e kanë shndërruar në një yll të pazëvendësueshëm.

“Mirë se vini në klubin e miliarderëve “Me Myself & I”. Nuk mund ta besoj sesi muzika më ka ndryshuar jetën dhe më ka ndihmuar të bëhem njeri më i mirë”, është shprehur ajo në postimin e saj.

Kujtojmë se këngëtarja në fjalë është me origjinë nga Dibra./Lajmi.net/