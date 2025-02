Tri exit poll-et: Vetëvendosje mes 38 dhe 42%, PDK mes 21 dhe 23, LDK mes 19 dhe 21, AAK mes 7.6 dhe 8% Tri exit-polle janë publikuar sonte në tri televizione të ndryshme të Kosovës. Pas mbylljes së qendrave të vendvotimeve janë publikuar exit-pullet me rezultate si kësisoj:. Sipas exit-pollit të realizuar nga Albanian Post të publikuar në T7, Vetëvendosje ka 37% , PDK 23%, LDK me 20% dhe AAK-Nisma me 8 për qind. Kurse exit-poll i UBO…