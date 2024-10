Tri anëtare të Vetëvendosjes në Drenas japin dorëheqje: Do të bashkëpunojmë me Ramiz Lladrovcin Tri anëtare të Lëvizjes Vetëvendosje në Drenas, Mimoza Berisha, Indire Olluri dhe Flota Bujupi kanë njoftuar se kanë dhënë dorëheqje nga kjo parti dhe se do të bashkëpunojnë me kryetarin e PDK-së, Ramiz Lladrovci. Berisha, e cila shkroi në emër edhe të Ollurit dhe Bujupit, tha se arsye për këtë vendim është “puna joprofesionale dhe…