Trepça siguron edhe një finale tjetër, kësaj here në hendboll Trepça është finaliste e Kupës së Kosovës në hendboll. Në gjysmëfinale Trepça e mposhti Prishtinën me rezultat 35:31. Ndeshja u luajt në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, të shtunën mbrëma. Skuadra mitrovicase prej fillimit ishte në epërsi. U shkëput në minutat e parë me seri prej 5:0. Prishtina megjithatë nuk u dorëzua dhe…