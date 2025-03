“Trepça” përsëri me probleme me paga, fajin ia lënë “bllokadave përmbarimore të iniciuara nga punonjësit” – Ftojnë punëtorët të bëjnë marrëveshje Ndërmarrja “Trepça” ka njoftuar se po ballafaqohen përsëri me probleme me paga e probleme të tjera financiare. Arsyet për këtë sipas ndërmarrjes janë “bllokadat përmbarimore të iniciuara nga punonjësit”, shkruan lajmi.net. Sipas njoftimit të ndërmarrjes, në proces të pagesës është shuma prej 475,498.00 €, e cila përfshin: Obligimet ndaj punonjësve – 347,047.00 €; Shpenzimet përmbarimore…