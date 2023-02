Trepça përplas Shalën dhe Rizvanollin: Nuk ka më si në kohën e juaj

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, sot deklaroi se pritet që deri nesër të sanohet situata në “Trepçë” dhe të hapet dera e horizontit 11.

Ajo tha se përkundër gënjeshtrave që janë thënë, kanë reaguar menjëherë dhe qysh në orën 03:45 të mëngjesit është ndërruar kabllo dhe është vendosur sistemi i pompimit.

“Përkundër gënjeshtrave që janë thënë disa herë edhe këtu është reaguar menjëherë qysh në 03:45 të mëngjesit është ndërruar kabllo dhe është vendosur sistemi i pompimit. Pritet që situata të sanohet deri nesër dhe të hapet dera e horizontit 11….Të hyrat e Trepçës janë rritur rreth 50% në krahasim me vitet 2018-20, nga 14.15milionë euro në 22 milionë euro në vitin 2022, ndërkohë shpenzimet operative janë ulur. Trepça është audituar për herë të parë pas 11 vitesh që nga vitit 2012 nuk ishte audituar dhe është audituar me kërkesë të kryeministrit Kurti vetëm gjatë vitit të fundit janë ngritur 7 padi për lirim të pronës dhe kërkesa për fitim të humbur janë bërë tri kërkesa të tjera për lirim të pronës 13 propozim për përmbarime”, tha ajo.

Rizvanolli iu drejtua deputetit të PDK-së, Ferat Shala, duke i thënë se më nuk ka emërime të brendshme pa konkurse dhe punësime të personave me kontrata mbi vepër.

“Imagjinoni Trepça nuk ka pasur rregullore për menaxhim të aseteve janë dhënë me qera me çmime qesharake janë uzurpuar dhjetëra prona të Trepçës dhe nuk ka pas asnjë rregullore për të rregulluar ato e mos të flasim për mënyrën se si janë dhënë këto e si janë lejuar të keqpërdorën nga operatorët ekonomik. Nuk ka më z.Shala si në kohën e juaj emërime të brendshme e pa konkurse nuk ka më sikur në kohën e juaj punësime të qindra personave me kontrata mbi vepër pa procedura, nuk ka më shitje të mbetjeve në mënyrë të jashtëligjshme e pa procedura si në kohën tuaj nuk ka më uzurpim të pronave dhe dhënie me qera si në kohën tuaj”, tha ajo.

E menjëherë, iu kundërpërgjigj deputeti i PDK-së, Ferat Shala, i cili konstatimet e Rizvanollit i quajti të pavërteta.

Ai tha se ministri në fjalë, në vend të një gjeologu për “Trepçën” ka angazhuar si eskpert një arkeolog.

“Nuk kam kohë me u marr me të pavërtetat e ministres po të informoj zyrtarisht me përgjegjësi kryeministër ministrja që sapo raportoi, ka angazhuar një ekspert nga një shtet mik i BE që ka ndihmuar shumë kryeministrit me ardhur në pushtet ka shpall thirrje dhe kur e kam parë CV e ekspertit që këshillon ministren e ministrja pastaj kryeministrin unë tri herë i kam fshirë syzat, sepse nuk besojsha a kam rrëshqitur unë a ka rrëshqitur Qeveria…Në vend që të angazhojë një ekspert gjeolog për Trepçën ka angazhuar zyrtarisht një arkeolog për Trepçën”, u shpreh ai.