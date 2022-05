​Trepça mposhtë Pejën në betejën e parë të play-off-it

Trepça ka shënuar fitore ndaj Pejës me rezultat 75:68 (23:17, 17:18, 23:14, 12:19), duke avancuar 1:0 në serinë gjysmëfinale të “Play-off”-it. Edhe ndeshja e dytë do të zhvillohet në Mitrovicë, ndërsa skuadra që shënon tri fitore kualifikohet në finale.

Pas një fillimi të barabartë 12:12, vendasit shkëputen në nëntë pikë, 21:12, ndërsa çereku i parë përfundoi 23:17. Por, Peja nuk kishte ardhur për tu dorëzuar dhe dalëngadalë shkrin epërsinë e vendasve për ta rikthyer atë në favor të tyre 26:28, dhe më pas zhvillohet lojë interesante, kurse pjesa e parë përfundon 40:35.

Periudha e tretë ishte vendimtare e kësaj sfide, që u zhvillua në një ambient të jashtëzakonshëm, ku palestra në Mitrovicë ishte e mbushur me tifozë. Mitrovicasit thelluan epërsinë edhe më shumë, kurse mysafirët e vuajtën mungesën e Dardan Berishës, pas daljes nga loja me një faul josportiv dhe një teknike, kurse shifrat në semafor pas 30 minutash ishin 63:49. ‘Xehetarët’ sikur u vetëkënaqën me rezultatin dhe këtë u munduan ta shfrytëzojnë verdhezinjtë që afruan rezultatin në 75:68, por pa arritur të bëjë më shumë dhe Trepça triumfoi 75:68.

Te Trepça u dalluan Andreë Gordon me 16 pikë e nëntë kërcime dhe Rodney Purviq me 22 pikë e tetë asistime, kurse te Peja u dalluan Stephen Maxëell me 14 pikë e 13 kërcime dhe Darius Ëashington me 22 pikë.