‘Trepça’ me ftesë për minatorët: Tërhiquni nga përmbarimi, rrezikohen pagat për dy muaj Menaxhmenti i ndërmarrjes “Trepça” i ka bërë thirrje minatorëve që të tërhiqen nga procedurat përmbarimore në lidhje me pagesat e orëve të vikendit. “Trepça” tha i fton minatorët që të arrijnë një marrëveshje për pagesën e orëve të vikendit me këste, në mënyrë që sipas tyre, të shmangin shpenzimet shtesë përmbarimore dhe të avokatëve. “Dëshirojmë…