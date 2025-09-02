Trepça jep lajmin historik: 11 hektarë në vlerë rreth 23 milionë euro po i kthehen gjigantit metalurgjik

Gjiganti metalurgjik, Trepça ka njoftuar se pas përfundimit të fazës së kthimit të pronave nën manexhim Trepça Sh.A, për herë të parë pas luftës ka filluar procesi I lirimit të pronave në Zonën Kadastrale Hajvali. Sipas tyre, bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 11 hektarësh, pronë e Trepçës, me një vlerë tregu mbi 23 milionë…

Lajme

02/09/2025 12:52

Gjiganti metalurgjik, Trepça ka njoftuar se pas përfundimit të fazës së kthimit të pronave nën manexhim Trepça Sh.A, për herë të parë pas luftës ka filluar procesi I lirimit të pronave në Zonën Kadastrale Hajvali.

Sipas tyre, bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 11 hektarësh, pronë e Trepçës, me një vlerë tregu mbi 23 milionë euro.

“Ky është vetëm fillimi i procesit të rikthimit të pasurisë së Trepçës dhe vënies së saj në funksion të zhvillimit e të ardhmes së ndërmarrjes”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

September 2, 2025

“Nuk mjafton kërkimfalja, s’është i pari prej VV-së që ka çështje...

September 2, 2025

Kërkohej nga autoritet gjermane, serbi ndalohet në Morinë

Lajme të fundit

“Nuk mjafton kërkimfalja, s’është i pari prej VV-së...

Kërkohej nga autoritet gjermane, serbi ndalohet në Morinë

Zgjedhjet e 12 tetorit, PDK e ngriti çështjen...

KQZ: Më 7 shtator fillon regjistrimi dhe evidentimi...