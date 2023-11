Trepça gjobitet nga Inspektorati i Punës: Shkelën Ligjin e Punës Inspektorati i Punës e ka gjobitur me 1 mijë euro subjektin juridik “Trepça” SH.A në Mitrovicë, në lidhje me mos pagesën e praktikantëve të certifikuar, mos lidhjen e kontratave të punës me praktikantë dhe mossigurimin e mjeteve mbrojtëse. Në vendimin e Inspektoratit thuhet se “ankesa e palës në procedurë, Arsim Musa, kundër “Trepçës” lidhur me…