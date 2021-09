Trepça eleminon kampionin, arrin në finale të Superkupës

Që nga fillimi mitrovicasit e nisën më mirë ndeshjen dhe vazhduan me epërsi të konsiderueshme deri në fund të ndeshjes.

Çereku i parë u mbyll 21-14 në të mirë të mitrovicasve, gjersa i dyti ishte 16-15 duke u mbyllur pjesa e parë me rezultat 37-29 në të mirë të Trepçës.

Çereku i tretë përsëri u takoi minatorëve e cila u mbyll 23-20, gjersa ata nuk i lejuan asgjë skuadrës kundërshtare duke i’a rrëmbyer edhe çerekun e fundit me rezultat 21-20, dhe për ti dhënë epilogun final të takimit me rezultat të përgjithshëm 81-69.

Tek Treçca më të dalluarit ishin Samir Zekiqi i cili realizoi 20 pikë (5/7 për tre pikë) e gjashtë asistime, gjersa ishin edhe katër lojtarë të tjerë me pikë dyshifrore.

Tek Ylli më efikasi ishte Erjon Kastrati me 15 pikë të realizuara, Randolph me 14 pikë e Tmusic me 12.

Trepça në finale do të takohet me Prizrenin, të dielën nga ora 17:00 në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. /Lajmi.net