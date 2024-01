Trepça edhe me një fitore, mund Vëllaznimin në “Minatori” Trepça ka regjistruar fitoren e 11-të radhazi në Superligën e Kosovës në basketboll. Mitrovicasit triumfuan sonte ndaj Vëllaznimit, në ndeshjen e vlefshme për javën e 18-të në elitë, shkruan Gazeta Express. Ndeshja e zhvilluar sonte në palestrën sportive “Minatori” përfundoi me rezultatin 88:79. Darnell Edge me 22 pikë ishte më i dalluari te “Xehetarët”. Ai…