Trendafilova thotë se Specialja mund ta marr në konsideratë dënimin me burgim të përjetshëm Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, Ekaterina Trendafilova, ka thënë se Gjykata Speciale mund të shqiptojë edhe dënime me burgim të përjetshëm. “Gjykata mund të shqiptojë dënime me burgim të përjetshëm. Gjykatësit mbështeten në Kodin Penal të Kosovës dhe mund ta marrin në konsideratë këtë dënim, ka thënë Trendafilova gjatë një diskutimi…