Trendafilova mban takim me shoqërinë civile e gazetarë, PSD proteston Gjatë ditës së sotme në Kosovë për vizitë po qëndron Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjykatësja Ekaterina Trendafilova. Ajo duke filluar nga ora 14:30, do të zhvillojë një takim me përfaqësues të shoqërisë civile si dhe gazetarë. Mirëpo në momentin që Trendafilova do të zhvillojë këtë takim Partia Socialdemokrate ka paralajmëruar protestë kundër…