Modelja shqiptare Trejsi Sejdini, ka sjell pamje të reja në rrjete sociale së fundmi, shkruan lajmi.net.

Ajo pozoi me një veshje mjaft atraktive, erdhi me korsetin e hapur tek pjesa e gjoksit dhe kostumin me shumë stil për Instagram, pamje këto që i solli nga ambiente mjaft moderne.

Ish-missi pozoi për kamerën duke vënë në plan të parë format trupore, teksa u shfaq me shumë stil./Lajmi.net/