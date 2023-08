Tregu i veturave dhe autoshkollat në periferi, Rama: Po e rregullojmë infrastrukturën

Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar për fillimin e punimeve për rregullimin e infrastrukturës në kryeqytet.

Rama ka bërë të ditur se punimet kanë filluar në rregullimin e infrastrukturës për funksionalizimin e Parkingut të madh në hyrje të Prishtinës.

Ai po ashtu ka bërë të ditur dhe për zhvendosjen e tregut të veturave nga Zona Industriale në Fushë Kosovë në Kodrën e Trimave.

Po ashtu Rama ka thënë se edhe tregu i drunjëve dhe lëndeve tjera djegëse do të zhvendoset, pasi që nuk do të lejojë që këto produkte të shiten në zonën urbane, përkatësisht në zonat e banimit në kryeqytet.

Rama po ashtu ka bërë të ditur se edhe autoshkollat do ta kenë një lokacion të veçantë dhe se ato do të zhvendosen nga “Stacioni i Autobusëve” në lokacionin i cili do të rregullohet në Kodrën e Trimave.