Tregu i hapur i energjisë, Hoti alarmon: Pasojat do të jenë të mëdha, për një kohë të shkurtër do të vërejmë përkeqësim të bilancit tregtar

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka thënë se vendimi i ZRRE-së për dalje në treg të hapur të energjisë për biznese, që do të hyj nesër në fuqi ka krijuar pasiguri të madhe për furnizim me energji për biznese.

Ai ka thënë se kjo gjendje është e pakuptimtë dhe se do të duhej të mbaheshin konsultime e të bëheshin shumë përgatitje ndërsa vendimi do të duhej të dakordohej me komunitetin e bizneseve.

“Pasojat do të jenë të mëdha: largim i investitorëve ekzistues vendorë e ndërkombëtarë, mosardhje e investitorëve të rinj, mungesë e investimeve vendore, rritje e kostove të bizneseve vendore, humbje e aftësisë konkurruese të produkteve vendore në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, shtrenjtim i kostos së jetesës për qytetarë, rritje e papunësisë. Si rezultat, brenda një kohe të shkurtër do të vërejmë përkeqësim të bilancit tregtar, pasi produktet e huaja do të vërshojnë tregun tonë. Kjo qasje arbitrare e ZRRE-së, e mbështetur nga Qeveria e mashtrimit, vetëm bizneseve kosovare nuk u shërben. Nuk e di në çfarë agjende janë futur ZRRE-ja dhe Qeveria e mashtrimit, por sigurisht jo në agjendë që është në interes të bizneseve të Kosovës”, ka shkruar Hoti. /Lajmi.net/

