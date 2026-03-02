Tre veta udhëheqin Iranin, derisa të zgjidhet lideri i ri
Një këshill prej tre personash do të udhëheqë përkohësisht Iranin pas vdekjes së Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei, raportuan të dielën mediat shtetërore iraniane.
Sipas tyre, kjo trupë përbëhet nga Presidenti Masoud Pezeshkian, kreu i gjyqësorit Gholamhossein Mohseni Ejei dhe një anëtar i Këshillit të Gardianëve.
Treshja, që do të marrin përgjegjësinë për drejtimin e vendit gjatë periudhës së tranzicionit, do të ushtrojë kompetencat e Khameneit deri sa të krijohen kushtet për t’u mbledhur Asambleja e Ekspertëve, një trupë prej 88 klerikësh me ndikim, e cila ka përgjegjësi ta emërojë një pasardhës të ri. Sipas ligjit iranian, Asambleja duhet të zgjedhë një Udhëheqës të ri Suprem sa më shpejt të jetë e mundur.
Ajatollah Ali Khamenei u vra të shtunën gjatë sulmeve ndaj Iranit që u kryen nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Aktualisht mbetet e paqartë se kush mund të zgjidhet si pasardhës i tij, por ajo që dihet është se zhvillimet e fundit kanë rritur tensionet në rajon dhe kanë shtuar pasigurinë politike në Republikën Islamike.