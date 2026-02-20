Tre skiatorë të tjerë vdesin nga orteqet në Austri
Autoritetet thanë se tre skiatorë të tjerë u vranë sot nga orteqet në Austri, në incidentin e fundit fatal këtë dimër.
Dy persona u gjetën të vdekur pas një orteku në vendpushimin e skive Sankt Anton am Arlberg.
“Viktimat u nxorën nga bora, por nuk ishte e mundur t’i shpëtonim”, tha një zëdhënës i policisë. Tre persona të tjerë u plagosën. Autoritetet fillimisht nuk dhanë detaje rreth identitetit, moshës apo kombësive të viktimave.
Më herët, një skiator gjerman 42-vjeçar vdiq në një ortek në vendpushimin e skive Nauders në Tirol. Burri po bënte ski jashtë pistës me djalin e tij 16-vjeçar, i cili mbijetoi me lëndime të rënda, tha policia. Ata po përpiqeshin të kalonin shpatin verior kur një copë dëbore me gjerësi rreth 400 metra u thye, duke i mbajtur ata rreth 200 deri në 300 metra poshtë kodrës.
Në disa pjesë të Tirolit, deri në 40 centimetra borë e freskët ka rënë ditët e fundit. Autoritetet kanë paralajmëruar se mundësia e orteqeve të reja mbetet e lartë. Më shumë se 30 orteqe u regjistruan në Tirol vetëm të mërkurën. Tre persona vdiqën në Tirol dhe në rajonin fqinj të Vorarlbergut.