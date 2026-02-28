Tre shpërthime dëgjohen në Teheran – raportojnë mediat iraniane

28/02/2026 08:09

Tre shpërthime janë dëgjuar në qendër të Teheranit, sipas raportimeve të mediave iraniane, transmeton BBC.

Agjencia iraniane e lajmeve Fars News Agency njofton se ka marrë raportime sipas të cilave disa raketa kanë goditur zonën e Republikës në kryeqytetin iranian.

Deri më tani nuk ka informacione të konfirmuara për viktima apo dëme materiale, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare mbi incidentin.

