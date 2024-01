Gjatë 24-të orëve të fundit në vendin tonë janë raportuar tre raste të armëmbajtjeve pa leje.

Në bazë të raportit policor është bërë e ditur se rastet janë raportuar në Podujevë, Fushë-Kosovë,Pejë.

Raporti policor:

Fsh. Kërpimeh, Podujevë 28.12.2023-23:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas Gjerman pasi që i njëjti kishte shtënë me armë në një aheng familjar. I njëjti e ka dorëzuar një pistoletë me gas si dhe një karikator. Pas intervistimit me vendim të prokurorit rasti procedohet në procedurë të rregullt.

Fsh. Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë 02.01.2024-23:40. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, gjatë kontrollit në veturën e tij është gjetur dhe konfiskuar një armë dhe një karikatorë me 16 fishekë. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt.

Fsh. Banjë, Pejë 02.01.2024-04:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, gjatë kontrollit të veturës së tij i është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me 13 fishekë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt./Lajmi.net/