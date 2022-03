Tre persona kërcënojnë me armë postierin në Istog, ia marrin veturën dhe dy telefona

Rasti ka ndodhur dje rreth orës 16:00, ku viktima mashkull-kosovar, punëtor i një poste të shpejtë, ka raportuar në polici se deri sa ishte duke e dërguar një porosi, është ndaluar nga tre persona të dyshuar të maskuar, të cilët nën kërcënimin e armëve i kanë grabitur veturën me targa lokale, shkruan lajmi.net.

Përpos veturës, në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës thuhet se viktimës i janë vjedhur edhe dy telefona dhe disa para nga të dyshuarit.

“Vetura më pas është gjetur e braktisur në një fshat tjetër. Nuk raportohet për të lënduar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori”, thuhet në raportin e policisë.

Rasti është ende nën hetime.

Njoftimi i plotë nga policia:

Suhogërllë, Istog, 26.03.2022-16:00. Viktima mashkull kosovar punëtor i një poste të shpejtë ka raportuar se derisa ishte duke e dërguar një porosi, është ndaluar nga tre të dyshuar të maskuar të cilët nën kërcënimin e armëve i kanë grabitur veturën me targa lokale, dy telefona, disa para dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Vetura me pas është gjetur e braktisur në një fshat tjetër. Nuk raportohet për të lënduar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime. /Lajmi.net/