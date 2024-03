Tre persona e rrahin me me mjete të forta një person në Shtime, të dyshuarit arrestohen Tre persona dyshohet se kanë rrahur me mjete të forta një person sot në fshatin Belincë të Shtimes. I lënduari është dërguar për trajtim mjekësor në QKMF në Shtime më pas edhe në Emergjencë në Ferizaj. Ndërsa policia ka arrestuar tre të dyshuarit: N.Q, 41 vjeçar, S.Q, 44 vjeçar dhe S.Q, 20 vjeçar, të cilët…