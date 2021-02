Tre persona arrestohen për 24 orë në Prishtinë për armëmbajtje pa leje

Gjatë ditës së djeshme në rrugën “Dalip Alshiqi”, një femër është arrestuar pasi që gjatë kontrollit të shtëpisë së saj, i është konfiskuar një revole me një karikator.

“Është arrestuar e dyshuara femër kosovare, pasi që gjatë kontrollit në shtëpinë e saj, është gjetur dhe konfiskuar arma – revole me një karikator. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit e dyshuara lirohet në procedurë të rregullt”, ka njoftuar Polica e Kosovës.

Ndërsa, në rrugën “Selman Kadriu” dhe “Xheladin Hana” janë arrestuar dy persona pasi që gjatë kontrollit të tyre u janë gjetur armë dhe fishekë.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që gjatë kontrollit tek i njëjti është gjetur dhe konfiskuar arma-revole me një karikator me 13 fishekë. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt.”

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që gjatë kontrollit tek i njëjti është gjetur dhe konfiskuar arma-revole me një karikator me 3 fishekë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e Policisë.

Të dyshuarit, pas intervistimit, me vendim të prokurorit, janë liruar në procedurë të rregullt.