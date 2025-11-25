Tre persona arrestohen në Babush të Ferizajt, konfiskohen drogë, armë dhe para të gatshme

25/11/2025 11:08

Tre persona janë arrestuar në Babush të Ferizajt nën dyshimin për “posedim të paautorizuar të narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge” si dhe “mbajtje apo posedim të paautorizuar të armës”.

Gjatë kontrollit të kryer në shtëpitë dhe automjetet e tyre, policia ka sekuestruar 1.314 gramë substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, 24.4 gramë të dyshuar kokainë, një armë zjarri, dy karikatorë me 36 fishekë, para të gatshme në vlerë prej 3,750 euro dhe 20 funta, tre telefona dhe dy çanta.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, të tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

“Janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që gjatë kontrollit të tyre, në veturat e tyre dhe shtëpitë e tyre janë gjetur dhe konfiskuar 1.314 gramë substance e dyshuar narkotike e llojit marihuanë, 24.4 gramë substance e dyshuar narkotike e llojit kokainë, një armë zjarri revole, dy karikatorë 36 fishekë, para të gatshme 3750€ dhe 20 funta, tre telefona, dhe dy çanta. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24-orësh të PK-së.

November 25, 2025

