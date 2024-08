Tre oficerë të FSK-së trajnohen me sukses për artileri në SHBA, njëri prej tyre shpërblehet me një çmim Tre oficerë të Forcave të Sigurisë së Kosovës, Shpëtim Hasani, Labinot Osaj dhe Arian Karaxha kanë përfunduar me sukses kursin bazik të udhëheqjes për Artileri Fushore në SHBA. FSK ka njoftuar se trajnimi ka për qëllim përgatitjen e ushtarakëve për udhëheqës të Togut të Artilerisë, Oficer të Mbështetjes me Zjarr si dhe si Oficer të…