Tre lojtarë të tjerë të Chelseas dalin pozitiv me COVID-19 para ndeshjes me Evertonin

Chelsea raportohet të këtë marrë edhe tre raste tjera pozitive me COVID-19 para ndeshjes së radhës ndaj Evertonit.

Mesfushori Mateo Kovacic ishte i pari që doli pozitiv dhe mbetet në vetë izolim, por Goal raporton se edhe tre futbollistë të tjerë janë me koronavirus gjithashtu, përcjellë lajmi.net.

Raporti thotë se nuk ka asnjë tregues që dëshmon se ndeshja e sotme mund të shtyhet, edhe pse të tre futbollistëve janë cilësuar si të shquar.

Treshja e paidentifikuar hyri menjëherë në izolim pas marrjes së testeve pozitive, por besohet se janë stërvitur së bashku me shokët e skuadrës të mërkurën, teksa Blutë përgatiteshin për ndeshjen me skuadrën e Rafael Benitez.

Dy nga lojtarët dyshohet se do të përfshiheshin në skuadër të enjten, që do të thotë se trajneri Thomas Tuchel do të duhet të ndryshojë planet në momentin përfundimtar, nëse ndeshja vazhdon ende.

Tottenham Hotspur, Manchester United, Brentford, Brighton & Hove Albion dhe Watford janë ndër klubet e Premierligës që së fundmi kanë shpërthime të COVID-19./Lajmi.net/