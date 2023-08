Tre kosovarë kapen me substanca narkotike në autobusin e linjës “Prishtinë – Ulqin”, një prej tyre femër

Foto: Ilustrim

Tre kosovarë janë në hetim pasi në autobusin e linjës “Prishtinë-Ulqin”, u gjet një sasi e vogël kanabisi.

Në njoftimin e policisë së Shkodrës mësohet se në gjendje të lirë po hetohen L. Ç., 23 vjeçe dhe B. B., 38 vjeç ndërsa u shpall në kërkim shtetasi L. Ç., 25 vjeç për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”.

“Në Muriqan, në dalje të vendit, gjatë kontrollit të ushtruar në autobusin e linjës “Prishtinë-Ulqin”, me drejtues shtetasin B. B., në çantën me dërgues shtetasin L. Ç. dhe me marrëse 23-vjeçaren, u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, një sasi e vogël lënde e dyshuar narkotike cannabis sativa. Vijon puna për kapjen e 25-vjeçarit”, njoftoi policia e Shkodrës.