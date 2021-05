Tre këshilla për të zhdukur njëherë e mirë rrudhat e syve

Me kalimin e kohës, rrudhat, vijat e holla dhe shenjat e tjera në fytyrë janë normale. Sidoqoftë, për fat të keq, shumë njerëz të rinj tashmë vuajnë nga rrudhat, për shkak të një rutine stresuese dhe problemeve të lëkurës, shkruan “Revista Psikologji”.

Këto janë vija të holla që shfaqen në cepat e jashtëm të syve. Për t’i shmangur ato, është shumë e rëndësishme të dilni nga dy situata, transmeton lajmi.net.

Ekspozimi i tepërt i diellit

Kjo sepse dielli i fortë i kombinuar me plakjen natyrore shkakton prodhim të ngadaltë të kolagjenit. Dhe mungesa e kolagjenit është pikërisht ajo që shkakton ato vija të padëshirueshme në fytyrë.

Pini duhan

Mund të vërehet se pirësit e duhanit zakonisht kanë vija të holla dhe rrathë të errët. Cigarja jo vetëm që dëmton mushkëritë, por edhe lëkurën, duke e lënë shpesh atë me një ngjyrë gri. Prandaj, lënia e duhanit është thelbësore për të reduktuar rrudhat e syve.

Nëse tashmë i keni këto zakone, kërkoni trajtime të mira natyrore. Këtu janë disa:

Masazh i fytyrës

Është një proces i shijshëm dhe i thjeshtë që duhet të përsëritet çdo ditë, disa herë. Ju duhet ta bëni shpesh. Kjo do t’i bëjë muskujt e fytyrës të relaksuar. Pastaj, me gishta, masazhoni butë rreth rrudhave. Në fund, me duart tuaja të pastruara mirë, fërkojini në mënyrë që të ngrohen dhe vendosni pëllëmbët e duarve në sytë tuaj të mbyllur, duke bërë një lëvizje të lehtë rrethore. Kjo ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe oksigjenimit. E lehtë, apo jo? Së shpejti lëkura do të bëhet më e re dhe më elastike.

Çaj

Një tjetër këshillë e shkëlqyeshme janë qeset e çajit. Ato duhet të përdoren si maskë për sytë, pasi rinovojnë lëkurën. Thjesht përgatisni çajin normalisht dhe në vend që t’i hidhni qeset, ruajini në frigorifer. Më pas vendosini në sytë tuaj dhe lërini të qëndrojnë për disa minuta. Përsëriteni rregullisht procedurën.

Feta patateje

Prisni një patate në feta dhe vendoseni në sy. Është një teknikë shumë e vjetër për të luftuar rrathët e errët. Kjo do të thotë se funksionon vërtet! Patatet kanë një aftësi të pabesueshme për të përmirësuar shëndetin e lëkurës sonë. Këshilla jonë është të vendosni fetat në lëkurë, në anët e syve, në mënyrë që të zvogëloni rrudhat. Ky trajtim kërkon durim dhe disiplinë pasi duhet të investohen dhjetë minuta nga koha jonë e përditshme. /Lajmi.net/