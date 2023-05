Tre futbollistë shqiptarë ftohen nga Zvicra

Trajneri, Patrick Rahmen ka ftuar tre lojtarë shqiptarë për këto tri ndeshje, shkruan Lajmi.net

Bëhet fjalë për, Ardon Jasharin, Kastriot Imeri dhe Bledian Krasniqi.

“Helvetikët” luajnë tri ndeshje në Grupin D për kualifikimet në Kampionatin Europian U21. Më 22 qershor kundër Norvegjisë, më 25 kundër Italisë dhe më 28 kundër Francës./Lajmi.net/

This is the squad for our road to Paris 2024!

The final cut will be made the 14 June#roadtoparis #u21euro pic.twitter.com/F57KLsSQ0z

— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 30, 2023