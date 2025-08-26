Trazirat në Zvicër, protestuesit fajësojnë policinë për vdekjen e 17 vjeçarit
transmeton Klankosova.tv
Lozana e Zvicrës është shndërruar në një fushë betejë me dhunën që u përshkallëzua përsëri gjatë të martës.
Rreth 200 të rinj u trazuan për të dytën ditë radhazi dhe sulmuan policinë. U hodhën gurë, bomba zjarri dhe fishekzjarrë. Kontejnerë dhe kazanë mbeturinash u dogjën. Një autobus i transportit publik u dëmtua gjithashtu, raporton Bild, transmeton Klankosova.tv
Bëhet e ditur se lidhur me incidentin, policia ka angazhuar 140 oficerë, me shtatë persona që u arrestuan.
Arsyeja e trazirave? Vdekja e një adoleshenti.
Sipas ” Blick “, viktima ishte 17-vjeçari Marvin M. Ai po ngiste me shpejtësi të tepërt nëpër një zonë prej 30 km/orë të dielën. Sipas policisë, skuteri ishte raportuar i vjedhur të shtunën. Kur një patrullë u përpoq ta ndalonte, ai përshpejtoi, duke rezultuar në një aksident. Marvin M. u plagos rëndë dhe vdiq pak më vonë.
Trazirat dhe sulmet ndaj policisë shpërthyen që në natën e së dielës kundër të hënës. Zemërimi ndaj autoriteteve u nxit edhe nga një incident tjetër: Në qershor, një vajzë 14-vjeçare vdiq pas një aksidenti me motoçikletë – gjithashtu ndërsa po i ikte policisë. “Ne duam të dimë të vërtetën rreth aksidenteve”, tha një adoleshente për SRF.