Trazira para Kuvendit në Podgoricë, policia përdori gaz lotsjellës

Pjesëmarrësit e protestës para parlamentit kanë rrëzuar gardhin mbrojtës, pas së cilës policia ka hedhur gaz lotsjellës.

Të tubuarit kanë brohoritur “Tradhti, tradhti” dhe kanë fyer kryeministrin Dritan Abazoviq dhe ministrin Filip Axhiq, ndërsa paraprakisht kanë thënë se ndryshimet në Ligjin për Presidentin kanë për qëllim rrëzimin e rendit kushtetues, të cilin, siç thonë ata, nuk do ta lejojnë.

Kuvendi i Malit të Zi miratoi sot për herë të dytë ndryshimet në Ligjin për Presidentin. Për miratimin e këtij akti votuan 41 deputetë.

Pjesëmarrësit e protestës kanë fishkëllyer për të shoqëruar miratimin e ligjit dhe më pas, shishet kanë fluturuar drejt ndërtesës së Kuvendit, e cila sigurohet nga forca të forta policie.

Xhami në derën e hyrjes së Kuvendit është thyer. Për arsye sigurie është fikur drita në parlament.

Gjatë ditës është përforcuar mburoja e policisë para Kuvendit, me ardhjen e më shumë policëve me mjete të plota.

Pjesëmarrësi në protestën para Kuvendit, Predrag Vushuroviq, pas miratimit të Ligjit për Presidentin, tha se nga nesër do të bllokojë të gjitha qytetet në Mal të Zi.

“Ata do të shohin sa prej nesh jemi, dhe ne jemi”, tha ai.

Ai tha se me votimin e sotëm definitivisht u vërtetua tradhtia ndaj Malit të Zi.

“Tradhti në thellësi dhe në rrënjë, përgjigja për këtë mund të jetë vetëm një bllokadë,” tha Vushuroviq.

Organizatorët ftuan qytetarët që të ndjekin udhëzimet e tyre gjatë gjithë ditës dhe të jenë të gatshëm dhe se do të jenë para Kuvendit derisa të shohin se si do të jetë rezultati i votimit në Kuvend dhe se do ta informojnë opinionin për të gjitha. lëvizjet e mëtejshme.

Aktivisti qytetar Predrag Vushuroviq ka kërkuar nga të mbledhurit para Kuvendit të presin nëse do të miratohet Ligji për Presidentin.

“Ajo që bëmë sot ishte bllokada e Podgoricës. Tani, ju lutem, le të presim këtu dhe të shohim se sa larg dhe sa thellë mund të shkojë tradhtia në këtë shtëpi”, tha Vushuroviq, raporton RTVCG.

Në protestë marrin pjesë disa përfaqësues të DPS dhe SDP, duken flamujt malazezë dhe flamujt e Bashkimit Evropian. Qytetarët kanë fishkëllyer për të përshëndetur disa deputetë me të hyrë në Kuvend.

Ndryshimet e paralajmëruara ndryshojnë kompetencat e presidentit në pjesën e zgjedhjes së përfaqësuesve, deputetët i votuan këto ndryshime në fillim të nëntorit, por presidenti i shtetit Milo Gjukanoviq refuzoi ta nënshkruaj aktin dhe e ktheu atë për një vendim të ri.

Nëse deputetët i votojnë për herë të dytë këto ndryshime, Kushtetuta i detyron presidentit t’i nënshkruajë ato.

Gjatë protestës, policia ndaloi një protestues të Lëvizjes “Ima nas”, dyshohet se ishte i veshur me maskë kundër gazit.

I riu është arrestuar në bulevardin Stanko Dragojeviq, ndërsa qytetarët e mbledhur kanë protestuar dhe nuk kanë lejuar policinë ta përcjellë në komisariat.

Pas një bisede të shkurtër me efektivët e policisë, i riu është lënë i lirë.

Në të njëjtën kohë, njëri nga të grumbulluarit ka kërkuar nga qytetarët që të tërhiqen paqësisht dhe të kthehen para ndërtesës së Kuvendit.

Organizatorët paraprakisht kishin paralajmëruar se do ta “përmbytin” Podgoricën me autokolona makinash për të dhënë mbështetje të fortë se “sot është Dita e D-së kur bëhet fjalë për funksionimin normal të shtetit, rendin kushtetues dhe sistemin juridik”.

Kolonat e makinave krijuan bllokime në shumicën e rrugëve të qytetit dhe mbërritja në Podgoricë u paralajmërua pothuajse nga të gjitha qytetet e Malit të Zi.