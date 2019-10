Trashëgimtari i Mogherinit të hënë para eurodeputetëve, çështje kryesore e takimit – Kosova

Të hënën, shefi i emëruar i Diplomacisë Evropiane, Josep Borrell, do të përgjigjet në një seri pyetjesh nga eurodeputetët e Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, i cili do të marrë në konsideratë gatishmërinë e tij për të marrë një nga funksionet më të rëndësishme të BE-së, eurodeputetët pritet t’i kërkojnë atij të komentojë lidhur me dialogu Kosovë-Serbi.

Gjatë seancës dëgjimore tre-orëshe, ish-ministri i Jashtëm spanjoll do të pyetet për planet kur bëhet fjalë për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, domethënë vazhdimin e dialogut mes vendeve, transmeton lajmi.net.

E gjithë kjo është treguar burimet brenda Parlamentin Evropian për Tanjug.

Nëse merret parasysh drita jeshile e Parlamentit Evropian, Borrell ndër të tjera do të marrë rolin e ndërmjetësit kryesor të BE-së në dialogun Kosovë-Serbi.

Me zgjedhjen e Josep Borreil si Ministër i Jashtëm i BE-së, procesi i negociatave dhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për herë të parë do të merret një ndërmjetës që vjen nga një vend që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës.

Fakti është se, megjithëse është me origjinë nga Katalonja, Josep Borrell konsiderohet kundërshtari më i zëshëm i separatizmit, i cili kërkon të ndajë Kataloninë nga Spanja.

Në Bruksel theksojnë se politika kombëtare e ndjekur nga Borel si kreu i diplomacisë spanjolle nuk mund të jetë e njëanshme lidhur çështjen e Kosovës.

Ndryshe, ai do të zë vendin e Federica Mogherinit nga 1 nëntori. /Lajmi.net/