Transportuesit presin Pakon e Rimëkëmbjes: Pandemia na ka goditur shumë

Kryetari i kësaj shoqate, Kadri Rrahmani, deklaroi se të gjithë kanë pësuar nga pandemia, por kompanitë e transportit të udhëtarëve më së shumti, pasi vazhdojnë të operojnë me 50% të kapaciteteve.

Sipas tij, kompanitë kanë shpenzime të mëdha në operimin e tyre dhe me aq sa punojnë, nuk arrijnë të mbulojnë këto shpenzime.

“Pandemia, jo që ka shkaktuar dëme të gjithë ekonomisë së Kosovës, të gjitha lemive, por transportin, jo pse e them unë, por e ka goditur më së shumti. Specifika e punës tonë dallon me punët tjera. Tek ne fillojnë shpenzimet akoma pa u nisë prej garazhit e deri tek stacioni, pastaj tek stacioni del në përfundim. Pandemia ka shkaktuar dëme shumë duke marrë parasysh njëherë kufizimi i shfrytëzimit të kapacitetit, njëherë 50%, e morëm tragjike, por nuk na doli tragjike sa na doli tragjike panika që u fut në popull. Sot nuk po shkon vëllai tek vëllai e leje me u ul në autobus dikush me dikë. Kështu që ka shkaktuar dëme, por është dëm i papërshkueshëm”, ka thënë Rrahmani gjatë një interviste për KosovaPress,

Rrahmani ka deklaruar se Shoqata e Transportuesve ka parashtruar kërkesat e tyre ndaj qeverisë dhe se iu është premtuar që të përfshihen në pakon e rimëkëmbjes.

“Ne kemi pasur disa takime me ministrin (e Infrastrukturës, Abrashi) dhe me kryeministrin (Hoti). I kemi shtjelluar problemet tona… besoj që edhe ata ishin të njoftuar. Jemi munduar ta gjejmë ndonjë mënyrë që të na ndihmojnë. Na është premtuar që me Pakon e Rimëkëmbjes, në rast së hynë në fuqi ndonjëherë, po shpresojmë që edhe ne do të gjendemi aty. Nuk ka se si të na ndihmohet neve përveç materialisht, dhe materialisht do të gjenden forma nëse është vullneti dhe besoj që sadopak me i dhënë një injeksion transportit”, ka thënë Rrahmani.

Deri më tani, në kuadër të masave lehtësuese ndaj pandemisë COVID-19, ministri i Infrastrukturës, Arban Abrashi ka marrë vendim për t’i liruar nga pagesa-tarifa administrative operatorët e transportit rrugor të udhëtarëve me autobus. Ky vendim përfshin periudhën 3 vjeçare, 2020-2023, që operatorët i liron nga pagesa e rendeve të udhëtimit, duke ua lehtësuar problemet financiare që u janë shkaktuar nga pandemia. Gjithashtu transportuesit janë liruar nga tarifa tjera administrative, si masa lehtësuese.