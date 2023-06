Transportuesit nga Kosova të rrezikuar në territorin e Serbisë Pas bllokimit të pikave kufitare me Serbinë për kalimin e kamionëve dhe autobusëve me targa të Kosovës, transportuesit nga Kosova ndjehen të rrezikuar dhe të pambrojtur në territorin e Serbisë. Derisa qarkullimi i veturave është tejet i ulët në pikën kufitare në Merdare për shkak të bllokadës të vendosur andej kufirit me Serbinë me protesta…