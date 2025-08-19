Transportuesit dhe udhëtarët e linjave Prishtinë-Podujevë protestojnë para Komunës, kundërshtohet rikthimi i ndalesës te Xhamia e Llapit
Po mbahet sot protesta para objektit të Komunës së Prishtinës, në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit për rikthimin e ndalesës së autobusëve te Xhamia e Llapit. Protesta është organizuar nga operatorët e linjës, të cilët kundërshtojnë këtë vendim duke e konsideruar atë të dëmshëm për funksionimin e shërbimit të tyre dhe për qarkullimin në qytet. /Lajmi.net/
