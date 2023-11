Transportuesi i veturave tenton ta korruptojë me 10 euro policin doganor në Jarinje Policia e Kosovës sot në pikën kufitare të Jarinjes ka kontrolluar një kamionetë të tipit IVECO, me targa vendore, e cila po transportonte vetura me targa të huaja. Vozitësi i kësaj kamionete ka tentuar ta korruptojë me 10 euro policin doganor, duke i future paratë brenda lejes së qarkullimit, transmeton lajmi.net. “Zyrtarët policor menjëherë kanë…