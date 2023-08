Transportonin ilegalisht emigrantë me makinën e marrë me qira, arrestohen dy persona Dy persona janë arrestuar nga Policia e Shqipërisë pasi që janë kapur duke transportuar ilegalisht 8 emigrantë, me një makinë të marrë me qira. Sipas njoftimit njëri nga të arrestuarit ka qenë person i shpallur në kërkim. Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Gjirokastrës. Lidhur me këtë ka njoftuar edhe vetë Policia. Njoftimi i Policisë:…