Transformohet Diona Fona, nuk njihet me look-n e ri

E këtë ndryshim e ka bërë edhe së fundi e cila ka vendosur të vijë me një look të ri, shkruan lajmi.net.

Sapo ka sjell disa fotografi, në të cilat ka bërë një transformim të madh nga grimeri Arbër Bytyqi.

Ajo është shndërruar në zeshkane me flokë të shkurtra dhe me një grim më të theksuar në sytë e saj me nuancë të kaltër.

Këtë dukje, ajo e ndau edhe me ndjekësit e saj në rrjete sociale duke publikuar fotografi dhe video.

Theksojmë se, me këtë ndryshim nuk e kemi parë asnjëherë madje as në videoklipe dhe çka po përgatit me këtë ndryshim nuk ka zbuluar asgjë.

Ndryshe, ‘Sheqer’ është projekti i fundit i publikuar nga Diona Fona teksa protagonist i klipit ishte konkurrenti i Përputhen, Andi Artani./Lajmi.net/