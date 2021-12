Transformimi i trupit të Tyson Fury: Trajneri ndan imazhin e paparë më herët të ‘Gypsy King’

“Gypsy King” ka qenë në skenën e boksit për shumë vite tani dhe është një nga më të mirët për ta bërë këtë. Megjithatë, në vitin 2015 Fury ra në depresion dhe boksieri filloi të shtonte peshë me një ritëm të konsiderueshëm, transmeton lajmi.net.

27-vjeçari i atëhershëm filloi të luftonte me abuzimin e substancave, gjë që vetëm sa i përkeqësoi betejat për shëndetin mendor.

Fury donte të kthehej në boks në fund të vitit 2017, por duke e bërë këtë duhej të linte pas stilin aktual të jetesës.

Krahas tre fotove të humbjes së jashtëzakonshme në peshë të Fury, ai tha në Instagram: “Foto 1: 17 nëntor. Foto 2 dhe 3: 18 nëntor. Peshoni për Wilder 1 dhe humbjen e mahnitshme të peshës dhe rikthimin në palestër si ekip që arritëm!

“Bërtitje të mëdha edhe për Ben Davison (ish-trajnerin e boksit të Fury-t) mos mendoni se ndonjëri prej nesh do ta harrojë shokun e udhëtimit”

“Që nga lufta e parë që Fury ka kaluar forca në fuqi, por unë ende mendoj se kjo ishte arritja e tij më e madhe, duke kapërcyer gjithçka në rrugën e tij për t’u rikthyer në boksin e madh brenda 12 muajve……… e pabesueshme”, shkroi ai.

Pak më shumë se një vit më vonë, dy gjigantët u takuan përsëri në ring dhe me më shumë stërvitje këtë herë, Fury doli fitimtar dhe e përfundoi luftën në raundin e shtatë.

Do të ishte e drejtë që dyshja të vazhdonin përsëri dhe pas një çështjeje të gjatë ligjore, ata u kthyen në ring për herë të tretë.

Përsëri Fury ishte i suksesshëm dhe arriti të nokautonte Wilder në raundin e 11-të. Kjo do të shihte fundin e trilogjisë me Fury që do të triumfonte në dy nga tre luftimet.

Tyson tani po stërvit vëllain më të vogël, Tommy Fury dhe po e përgatit atë për luftën kundër Youtuber-it dhe boksierit të sapo kthyer, Jake Paul.

Atij iu tha se do t’i duhej të humbiste rreth 10 gurë (63.5 kg) në mënyrë që të kthehej përsëri në maksimum.

Një vit më vonë dhe Fury vendosi të luftonte me kolegun e peshave të rënda, Deontay Wilder. Shumë besonin se Fury do të luftonte kundër Wilder-it pasi kishte vetëm dy ndeshje ngrohjeje, por Fury shkoi deri në fund me Wilder dhe e barazoi luftën.

Takimi do të hynte në histori dhe do të mbahej mend për shumë vite pas kthimit të mrekullueshëm të mbretit cigan dhe më pas do të vazhdonte të luftonte Wilderin edhe dy herë të tjera./Lajmi.net/